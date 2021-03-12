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Более 60% молодых россиянок устраивает собственная внешность

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Более 60% молодых россиянок в возрасте 14–17 лет устраивает собственная внешность. Девушки не намерены ее менять. Такие данные приводятся в исследовании Индекса подростковой самооценки, представленного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 12 марта.

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Опрос молодых девушек состоялся в октябре 2020 года, в нем поучаствовало 500 россиянок в возрасте от 14 до 17 лет, а также 800 родителей подростков 10–17 лет.

По полученным данным, 63% девушек довольны своей внешность, а 33% она не устраивает. В свою очередь, по оценкам родителей несовершеннолетних подростков, 80% молодых россиянок устраивает их внешний вид, против 18%, которые им недовольны.

Большинство опрошенных девушек хотят что-то изменить в своей внешности — 94%: преимущественно живот — 50%, вес — 47%, талию — 46%, а также нос — 33%. Примечательно, что подавляющая часть родителей подростков не считают такие изменения необходимыми — 62%.

В качестве идеала красоты юные россиянки выбирают популярных звезд, 28% опрошенных считают себя похожими на Ариану Гранде, Кендал Дженнер, Ирину Шейк, Анджелину Джоли, Киру Найтли и других. Многие из участников исследования полагают, что похожи на мать — 22%.

Многие из подростков, принявших участие в опросе, сталкиваются с негативным отношением из-за того, как они выглядят — 60%. Кроме того, девушки жалуются, что не получают комплиментов от родителей, 13% не получают их вовсе или получают очень редко. Взрослые утверждают обратное, 46% из них заявили, что проявляют любезность к детям каждый день.

11 марта стало известно, что четверть родителей в России не контролирует карманные расходы подростков. Среди родителей учеников начальной школы лишь 14% не интересуются тем, как потрачены карманные деньги. Среди родителей 11–14-летних подростков так поступает уже каждый четвертый (25%), а среди родителей 15–17-летних — 37%. По словам респондентов, они доверяют детям и стремятся дать им возможность самостоятельного планирования бюджета.

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