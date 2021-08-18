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На Украине отпраздновали день рождения нацистского преступника

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Жители поселка Литин Винницкой области Украины устроили праздник по случаю 110-летия нацистского преступника Омеляна Грабца. Об этом сообщил в среду, 18 августа, директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

«Для празднования памятной даты в Литин прибыла делегация Украинского института национальной памяти. Участники торжеств положили цветы к памятной доске Омеляну Грабцу. Состоялось поминальное шествие по улице Омеляна Грабца», — написал Долинский в Facebook.

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Он уточнил, что в актовом зале Литинского краеведческого музея состоялся круглый стол, на котором участники обратились с просьбой к местным властям о присвоении Литинскому спорткомплексу имя Грабца.

Омелян Грабец в 1941 году стал комендантом украинской вспомогательной полиции Ровно. Он причастен к убийству около 30 тыс. евреев.

В мае 2020 года Долинский рассказал, что во Львовской области школьников привели на могилу нациста Дмитрия Пелипа, чтобы возложить цветы и зажечь свечи. Он уточнил, что Пелип служил в гитлеровском батальоне «Нахтигаль» и участвовал в массовых убийствах евреев и поляков, а также в карательных операциях против мирного населения.

При этом 2 августа 2021-го официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что к 30-летию независимости Украины была выпущена памятная медаль, на аверсе которой изображен малый герб страны, нижним углом сокрушающий символику СССР. Она указала, что на реверсе медали «вокруг горящего факела и надписи «Героям слава!» расположены барельефные портреты лидеров нацдвижения Украины Симона Петлюры, Степана Бандеры (лидер запрещенной в РФ ОУН), а также Евгения Коновальца.

11 июля депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива обвинил президента страны Владимира Зеленского в поддержке националистических настроений в стране.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 июля заявил, что на Украине есть сторонники нацизма и бандеровцы. По словам представителя Кремля, они оказывают огромное влияние на общественную и внутриполитическую жизнь страны.

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