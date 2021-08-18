Стартапы в сфере транспорта примут участие в программе «Московский акселератор»

Прием заявок на участие в треке Transport & Mobility программы «Московский акселератор», посвященном поиску перспективных решений в сфере транспорта и мобильности, начался в Москве. Об этом сообщила в среду, 18 августа, заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Она напомнила, что это уже 11-й трек «Московского акселератора».

«Присоединиться к нему могут стартапы и инновационные компании, которые разрабатывают решения в области искусственного интеллекта и анализа больших данных, систем безопасности беспилотников, логистики, обучения и определения эффективности труда. Заявки принимаются до 12 сентября на сайте Московского инновационного кластера», — приводит слова Сергуниной портал mos.ru.

30 лучших стартапов определит жюри. Кроме соответствия продукта одному из заявленных направлений трека, кандидаты должны иметь готовый или минимально жизнеспособный продукт (MVP) и команду, обладающую опытом создания технологий и управления бизнесом. Также необходимо личное участие основателя в программе и желание стать резидентом Московского инновационного кластера.

Участники будут работать над решениями вместе с наставниками на протяжении девяти недель. Для них организуют встречи с потенциальными заказчиками и партнерами. У наиболее успешных из них будет возможность запустить оплачиваемое пилотное тестирование на партнерских площадках.

Проект реализуется агентством инноваций Москвы при поддержке столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития. Партнерами трека являются известные компании, а также ГУП «Мосгортранс» и акселератор «Транспортные инновации Москвы»

«К программе регулярно присоединяются новые партнеры, а это значит, что она востребована не только среди разработчиков, но и среди корпораций. На данный момент партнерами проекта стали уже более 30 крупных российских и международных корпораций», — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Программу «Московский акселератор» запустили в ноябре 2019 года. Она объединяет представителей бизнеса, стартап-сообщества и городского правительства для масштабирования перспективных инновационных решений и поддержки технологических компаний. Уже завершились девять отраслевых треков, которые были запущенны вместе с российскими и зарубежными корпорациями. В настоящее время открыт прием заявок на участие в двух треках.

С 2018 года в столице реализуется еще одна программа — «Мой район». Она предполагает развитие всех 146 районов и поселений Москвы. На основе пожеланий жителей благоустраиваются улицы и парковые зоны, ремонтируются и переоснащаются социальные и медицинские учреждения, появляются новые культурные пространства и спортивные площадки.