Капитализация «Группы Тинькофф» превысила $20 млрд

Рыночная капитализация TCS Group Holding PLC, которая объединяет «Тинькофф Банк» и «Тинькофф Страхование», впервые превысила $20 млрд. Эта информация следует из данных Лондонской фондовой биржи 18 августа.

Накануне котировки TCS Group обновили исторический рекорд: на Лондонской бирже стоимость бумаг в ходе торгов выросла до $100,75, на Мосбирже — до 7421,8 рубля.

Акционерный капитал TCS Group состоит из 199,3 млн акций класса А, отмечается на сайте компании. Получается, стоимость группы составляет около $20,04 млрд. При этом в феврале капитализация компании превысила $10 млрд. Тогда же основатель TCS Олег Тиньков заявил, что верит в то, что стоимость группы достигнет $25 млрд. Тиньков также сказал, что доля банка на российском рынке может вырасти с 3% до 20% и заявил о планах Тинькофф Банка стать «вторым после «Сбера» на российском рынке.

В марте акции «Группы Тинькофф» выросли более чем на 12% на Лондонской бирже, до $58,55 за бумагу, после публикации финансовых итогов года.

11 марта TCS Group представила финансовые итоги 2020 года. Согласно отчету, в том году чистая прибыль выросла на 22% (44,2 млрд рублей) по сравнению с предыдущим годом (в 2019-м она достигла 36,1 млрд рублей).

Общая выручка группы увеличилась на 21% по сравнению с предыдущим годом и составила 195,8 млрд рублей. В 2019-м она равнялась 161,9 млрд рублей.

К концу прошлого года 58,4% долей в капитале компании находилось в обращении на свободном рынке. Трастам семьи Олега Тинькова после декабрьской продажи акций принадлежит 35,1% капитала компании, остальные 6,5% — менеджерам Тинькофф.

Подчеркивалось, что в 2021 году группа ожидает дальнейшего увеличения чистой прибыли на фоне сильного кредитного цикла (рост портфеля более чем на 30%), снижения давления со стороны резервов и роста вклада некредитного бизнеса.

На сегодня количество клиентов группы превышает 15 млн человек.