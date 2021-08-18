Кубанские дайверы установили мировой рекорд по погружению в горное озеро

Кубанские аквалангисты установили мировой рекорд. Экстремалы совершили самое высокогорное ночное погружение. Дайверы нырнули в озеро Безмолвия Кавказского заповедника. Водоем находится на высоте 2530 м над уровнем моря, сообщает телеканал «Известия». Группа исследовала дно, составила первую 3D-модель озера. Также аквалангисты обнаружили подводную пещеру.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.