Прямой эфир
Мир
Угроза цунами объявлена после землетрясение магнитудой 6,8 у побережья Вануату
Мир
Президент Литвы заявил о необходимости изменения миграционной политики ЕС
Общество
Веранды ресторанов рекомендовано закрыть в Москве из-за непогоды
Экономика
Экономически активные россияне стали чаще брать потребкредиты
Мир
ВСУ провели контрдиверсионные учения на границе с Крымом
Общество
Зрителей кинотеатров в РФ будут предупреждать о длительности рекламы
Экономика
Поставщики продуктов пожаловались на рост цен на перевозки до 160%
Мир
Украина запланировала выйти из двух соглашений СНГ по космосу
Общество
Задержан четвертый сбежавший из ИВС в Истре заключенный

В США сравнили готовность России и стран НАТО к войне

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия готова к войне, так как уделяет вопросам защиты от биологического, химического и ядерного оружия куда больше внимания, чем страны НАТО. Об этом говорится в статье, опубликованной во вторник, 17 августа, в National Interest.

Автор материала Чарли Гао отметил, что Россия унаследовала от СССР тенденцию совершенствовать навыки по противостоянию таким видам вооружения. По его словам, новые средства и оборудование защиты для войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России продолжают закупаться.

Гиперзвуки боя: новое супероружие проверят в полевых условиях
Какие основанные на новых физических принципах военные разработки примут участие в маневрах

В частности, войска вооружены мощной термобарической ракетной установкой РПО-А, которая может «выровнять» дома за один выстрел.

Кроме того, РХБЗ больше реализуют свой потенциал, чем страны Запада, отметил автор статьи. Он уточнил, что армия помимо масштабных учений активно закупает вооружение в этой сфере. Речь идет о тяжелых огнеметных системах «Буратино» и «Солнцепек», а также о реактивных пехотных огнеметах «Шмель».

Вместе с тем военнослужащие Северного альянса реже проводят подобные учения. При этом, по словам Гао, в странах НАТО катастрофически мало учебных центров по работе с химическим оружием. К примеру, в США в 2007 году в последний раз совершенствовали используемые ими немецкие транспортные средства РХБ разведки M93 Fox.

В то же время Россия дважды, начиная с 2000-х годов, проводила модернизацию этого вида вооружения, заключил Гао.

Накануне глава Северного командования Вооруженных сил Соединенных Штатов генерал Глен Ванхёрк заявил, что Россия представляет для США основную военную угрозу. Он уточнил, что Россия и Китай «развили очень продвинутые средства» в кибернетической и космической сферах.

19 июля фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели в Белом море. Скорость полета составила 7 махов, а дальность — свыше 350 км. Минобороны РФ планирует оснащать комплексом «Циркон» подводные лодки и надводные корабли Военно-морского флота России.

В тот же день представитель Пентагона Джон Кирби назвал новые гиперзвуковые ракеты России дестабилизирующим фактором, поскольку они способны нести ядерный заряд.

В марте аналитики шведской газеты Aftonbladet высказали мнение, согласно которому наличие у РФ наземных систем противовоздушной обороны (ПВО) говорит о преимуществе страны перед НАТО. Эксперты подчеркнули, что в распоряжении организации находится меньшее количество такого типа оружия.

В США неоднократно отмечали отставание от России в вопросе создания гиперзвуковых ракет. 22 марта контрольно-бюджетное управление американского конгресса (GAO) опубликовало доклад, в котором Штаты признали, что у них недостаточно развитых технологий для создания гиперзвукового оружия. В связи с этим программа его развертывания может быть реализована с большим опозданием.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021