Экономически активные россияне стали чаще брать потребкредиты

В России с этого года в структуре заемщиков потребительских кредитов растет доля граждан наиболее экономически активного возраста — до 50 лет. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которое поступило в «Известия» в среду, 18 августа.

По данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ, за минувший год на 1,4 процентного пункта (п.п.) выросла доля граждан от 30 до 39 лет, берущих потребкредиты. Доля граждан моложе 30 лет, берущих такие займы, увеличилась на 0,6 п.п., от 40 до 49 лет — на 0,2 п.п.

При этом граждане старше 50 лет стали реже брать ссуды. Так, доля заемщиков от 50 до 59 лет снизилась на 1 п.п., старше 60 лет — на 1,2 п.п.

Наибольшая доля в структуре заемщиков по количеству выданных потребкредитов осталась за возрастной категорией от 30 до 39 лет — 32,7%, наименьшая — за гражданами старше 60 лет.

В январе–июне 2021 года доля заемщиков старше 60 лет снизилась до 9,2%, а старше 50 лет — более чем на 10%.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отмечает, что ситуация в сегменте потребкредитования в этом году, в целом, остается достаточно стабильной, из-за чего банки стараются кредитовать граждан экономически активного возраста, чей Персональный кредитный рейтинг (ПКР) находится «на приемлемом уровне».

В конце июля «Известия» со ссылкой на бюро кредитных историй и банки сообщили, что с начала года молодые люди стали активнее интересоваться кредитными картами. В первом полугодии этого года заявки на получение кредиток оформило втрое больше граждан в возрасте 18–20 лет, чем за аналогичный период прошлого года. Тенденцию объяснили ростом диджитализации финансовых инструментов, а также агрессивным продвижением такого вида ссуд. В силу возраста и нехватки знаний молодежь может увязнуть в долгах из-за массового использования кредитов, предупредили эксперты.