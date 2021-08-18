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Лидер Rammstein станет хедлайнером фестиваля «Спасская башня» в Москве

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Лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн станет специальным гостем международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Об этом в среду, 18 августа, сообщила пресс-служба мероприятия.

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В дирекции фестиваля уточнили, что Линдеманн выступит на Красной площади 4 и 5 сентября.

Тилль Линдеманн получил известность в составе группы Rammstein в 1997 году. Несколько композиций коллектива использовал известный режиссер Дэвид Линч в фильме «Шоссе в никуда», отмечает телеканал «360». Помимо участия в группе Линдеманн активно занимается развитием сольной карьеры.

Как пишет НСН, музыкант участвовал в съемках восьми фильмов. Фронтмен Rammstein не скрывает свою любовь к России и нередко посещает Москву и Санкт-Петербург. Кроме того, он принимал участие в работе над саундтреком к фильму Тимура Бекмамбетова «Девятаев», записав кавер советской песни «Любимый город».

XIV Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» пройдет на Красной площади с 27 августа по 5 сентября в формате COVID-free.

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