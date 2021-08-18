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Среди привитых от коронавируса россиян разыграют по 100 тыс. рублей

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Граждане, сделавшие прививку против коронавируса, получат шанс выиграть призы в размере 100 тыс. рублей. Правила розыгрыша денежных призов утвердило правительство РФ. Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщили 18 августа в пресс-службе кабмина.

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Участие в розыгрыше смогут принять граждане старше 18 лет. Всего будет определено 1000 победителей, каждый из который получит по 100 тыс. рублей.

«Мероприятие будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных на основании данных единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи», — сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Оператором лотереи будет «Гознак». Результаты розыгрыша будут публиковаться на сайте бонусзаздоровье.рф и в СМИ, а также доступны победителю на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Итоги лотереи будут утверждаться специальной тиражной комиссией, состав которой определят позднее.

«Запуская программу поощрения вакцинированных, правительство тем самым выражает признательность гражданам, которые проявили сознательность, позаботились о своем здоровье и защитили своих близких», — отметила, комментируя принятое решение, вице-премьер Татьяна Голикова.

Победителей будут выбирать из тех, кто вакцинировался до момента проведения розыгрыша.

Ранее, 21 июля, президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов сообщил, что дополнительно 25 автомобилей Renault Logan приготовили для розыгрыша среди жителей Москвы, которые получили первый компонент вакцины от коронавируса с 12 июля по 15 августа.

Первый розыгрыш прошел в столице 23 июня. Тогда в нем приняли участие порядка 165 тыс. москвичей, привитые от COVID-19 в период с 14 до 20 июня.

В России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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