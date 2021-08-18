Горбачев назвал катастрофическими последствия путча 1991 года

Последствия авантюры организаторов августовского путча 1991 году оказались катастрофическими. Они несут ответственность за развал СССР. Такое мнение 18 августа высказал экс-президент СССР Михаил Горбачев в заявлении, распространенном в преддверии тридцатой годовщины августовского путча Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП).

«Организаторы путча, пытаясь оправдаться, утверждали, что ими двигала забота о сохранении страны, но последствия их авантюры оказались катастрофическими. Они несут огромную долю ответственности за развал страны», — считает Горбачев.

Также Горбачев призвал отстаивать принципы демократии. Экс-президент СССР считает, что только двигаясь по демократическому пути, Россия сможет развиваться и решить проблемы.

«Считаю, что уроки тех дней актуальны сегодня. Отстаивать принципы демократии и правового государства, исключить любую возможность узурпации власти, авантюристических действий — это всегда должно быть заботой обществ и государства. Я верю, что демократический путь развития России — единственно правильный, что только на этом пути наша страна может развиваться и решать любые проблемы», — говорится в заявлении.

Августовским путчем принято называть политические события 18–21 августа 1991 года. В Советском Союзе власти оценили их как попытку государственного переворота членами возникшего в те дни ГКЧП. В те дни состоялась попытка отстранить Горбачева от поста президента и поменять проводимый им курс.

Событиям предшествовал референдум о сохранении Советского Союза, который был проведен 17 марта 1991 года. Тогда «за» высказались 76,4% голосовавших. На основе итогов плебисцита был разработан проект договора «О Союзе суверенных республик», подписание которого не состоялось.

Фактически СССР перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда Горбачев обратился к народу и заявил о прекращении своей деятельности на посту главы государства.

15 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал виновными в развале СССР первого президента России Бориса Ельцина и первого президента СССР Михаила Горбачева. Лукашенко указал, что Беловежская пуща стала случайным местом распада СССР и продемонстрировала «неспособность того руководства Союза управлять страной».

Ранее, 30 июня, президент России Владимир Путин заявил, что восстанавливать Советский Союз бессмысленно и нецелесообразно.

Путин отметил, что когда распался СССР, его ядро — историческая Россия потеряла почти половину промышленного потенциала, своей экономики, примерно столько же населения и значительную часть территории, важной в промышленном и экономическом смысле и с развитой инфраструктурой, в которую столетиями вкладывала свои ресурсы.