В Госдуму внесли проект о возвращении прежнего пенсионного возраста

Депутаты от КПРФ внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о возвращении пенсионного возраста, установленного до 2018 года. Документ был опубликован 17 августа в электронной базе данных нижней палаты парламента.

«Законопроект направлен на возвращение возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости, 60 и 55 лет (соответственно мужчинам и женщинам)», — отметили авторы инициативы.

В пояснительной записке депутаты подчеркнули, что вместо повышения пенсионного возраста в стране необходимо совершенствовать механизм финансового обеспечения страховой пенсионной системы, «например, путем пополнения ее за счет части налогов».

Реализацию проекта предлагается начать с 1 января 2022 года. Расходы по нему на следующий год оцениваются почти в 604,5 млрд рублей.

30 июня стало известно, что Банк России совместно с ведущими негосударственными пенсионными фондами (НПФ) договорились реформировать систему обязательного пенсионного страхования (ОПС) и перевести ее в систему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Получить средства можно будет как при наступлении пенсионных оснований, так и в исключительных жизненных ситуациях.

В России с 1 января 2019 года вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве, предусматривающие поэтапное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 60 для женщин. При этом для многодетных матерей была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию, а льготы, которые полагались гражданам по достижении пенсионного возраста, сохранились.