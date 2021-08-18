Прямой эфир
Общество
Минцифры примет решение о замене бумажного паспорта смарт-картой до конца года
Происшествия
Депутат из Красноярского края погиб на вулкане Ключевская Сопка
Общество
Завершились поисковые работы на месте крушения Ми-8 на Камчатке
Мир
Трамп предупредил о возможном захвате 40 тысяч американцев талибами
Общество
Вильфанд сообщил о сохранении аномальной жары до конца рабочей недели
Общество
Тела всех жертв крушения вертолета на Камчатке подняты на поверхность
Общество
Сель сошел на туристической тропе на вулкане Мутновский на Камчатке
Мир
На Украине сочли опасной встречу Зеленского с Меркель
Мир
Трамп назвал ход вывода войск из Афганистана большим унижением для США
Сюжет:

В Госдуму внесли проект о возвращении прежнего пенсионного возраста

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутаты от КПРФ внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о возвращении пенсионного возраста, установленного до 2018 года. Документ был опубликован 17 августа в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Выпали выплаты: эффект от пенсионной реформы составил более 20 млрд
Казна получила экономию от преобразований на год раньше, чем прогнозировалось

«Законопроект направлен на возвращение возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости, 60 и 55 лет (соответственно мужчинам и женщинам)», — отметили авторы инициативы.

В пояснительной записке депутаты подчеркнули, что вместо повышения пенсионного возраста в стране необходимо совершенствовать механизм финансового обеспечения страховой пенсионной системы, «например, путем пополнения ее за счет части налогов».

Реализацию проекта предлагается начать с 1 января 2022 года. Расходы по нему на следующий год оцениваются почти в 604,5 млрд рублей.

30 июня стало известно, что Банк России совместно с ведущими негосударственными пенсионными фондами (НПФ) договорились реформировать систему обязательного пенсионного страхования (ОПС) и перевести ее в систему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Получить средства можно будет как при наступлении пенсионных оснований, так и в исключительных жизненных ситуациях.

В России с 1 января 2019 года вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве, предусматривающие поэтапное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 60 для женщин. При этом для многодетных матерей была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию, а льготы, которые полагались гражданам по достижении пенсионного возраста, сохранились.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021