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В Роскомнадзоре назвали поведение Google шантажом государства

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Заявление Google о том, что неблагоприятное для него решение суда отразится на пользователях из России, Роскомнадзор рассматривает как попытку шантажировать государство. Об этом «Известиям» заявили в ведомстве после того, как появилась информация о возможном уходе корпорации из страны и прекращении исполнения требований законов РФ в случае проигрыша в суде телеканалу «Царьград».

В контентном счете: Роскомнадзор заявил о цензуре и двойных стандартах YouTube
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«Ведомство считает неприемлемым, когда в споре двух бизнес-структур одна из сторон, желая оказать давление на суд, угрожает безопасности российских граждан», — подчеркнули в Роскомнадзоре.

О том, что Google рассматривает возможность прекращения деятельности в России и отказа от исполнения требований 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», стало известно 16 августа из письменных пояснений компании к апелляционной жалобе. Представитель корпорации направил их в Девятый арбитражный апелляционный суд 12 августа в рамках тяжбы с телеканалом «Царьград», YouTube-канал которого был заблокирован в июле 2020 года.

Именно блокировка канала спровоцировала разбирательства, по итогу которых суд 13 апреля 2021 года постановил снять ограничения с аккаунта телеканала в течение пяти дней и назначил прогрессивный штраф за невыполнение этого требования. Апелляция Google отсрочила эту дату до 20 мая. Изначально штраф составлял 100 тыс. рублей, но увеличивался на ту же сумму за каждый день ограничения доступа к каналу СМИ и удваивался каждую неделю. На 17-й неделе (19 сентября) штраф достигнет отметки 91,75 млрд рублей, что превышает сумму выручки российского подразделения Google за весь 2020 год (85,46 млрд рублей). Следующее слушание по этому делу назначено на 20 сентября.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Нам все равны: в Роскомнадзоре сочли поведение Google шантажом государства

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