Международный фестиваль духовых оркестров пройдет в Сызрани

С 18 по 21 августа в Сызрани пройдет ХХV Международный фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья».

На мероприятие приедут коллективы из городов Поволжья: Саратова, Ульяновска, Самары. Детские оркестры из городов России (Москвы, Ижевска, Асбеста, Самарской области и др.) примут участие в онлайн-программе фестиваля, отмечает НИА «Самара».

Фестиваль «Серебряные трубы Поволжья», который проводится в рамках губернского проекта «Культурное сердце России», стал для гостей и жителей Сызрани своеобразной энциклопедией творчества разных народов. Зарубежные гости фестиваля и постоянные участники — коллективы Франции.