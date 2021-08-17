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Ученые рассказали о преимуществах интервального голодания

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Интервальное голодание помогает сбросить лишний вес, а также делает организм более устойчивым к инфекционным заболеваниям. Об этом говорится в исследовании ученых из Института биологических исследований Солка в Калифорнии, опубликованном журналом Cell Reports.

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«Основным результатом многих клинических исследований интервального голодания (TRE) является потеря веса, но мы обнаружили, что интервальное голодание полезно не только для метаболических заболеваний, но и для повышения инсулинорезистентности и устойчивости к инфекционным заболеваниям», — приводятся в исследовании слова профессора биологии Сатчидананда Панда.

Исследователи провели эксперимент на мышах, чтобы проверить, как интервальное голодание отражается на функциях организма. Ученые кормили лабораторных животных продуктами с высоким содержанием жиров и сахара, но мыши могли питаться только 9 часов в сутки, а остальное время голодали.

Кроме того, исследователи проводили анализы химического состава печени, уровня глюкозы в крови, оценку общей мышечной массы у грызунов.

Так, результаты эксперимента показали, что интервальное голодание позволяет поддерживать более низкий уровень сахара в крови и обеспечивает более быстрое возвращение к нормальному его уровню после отклонений. Ученые также обнаружили, что такое голодание может защитить от смерти, вызванной сепсисом.

22 апреля врач-эндокринолог Елена Маслова рассказала, что интервальное голодание может нанести вред организму. По ее словам, этот метод меняет метаболизм, что может быть критично для многих людей. В частности, такое голодание не рекомендуется диабетикам, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями печени, почек, желудочно-кишечного тракта.

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