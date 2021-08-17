Дело возбудили после отравления детей в лагере в Северной Осетии
Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления 12 детей в детском лагере при санатории «Тамиск» в Северной Осетии. Об этом сообщили во вторник, 17 августа, в региональном СУ Следственного комитета (СК) РФ.
Несовершеннолетних госпитализировали с диагнозом «острый инфекционный гастроэнтерит». Их состояние оценивается как средней тяжести, передает RT.
«По данному факту <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»)», — говорится в сообщении ведомства.
10 августа уголовное дело было возбуждено по факту отравления 31 ребенка на тренировочных сборах в городе Волгодонске Ростовской области.
После употребления пищи у юных спортсменов появились симптомы отравления в виде тошноты, диареи и рвоты, сообщает телеканал «360».
Следователи провели осмотр места происшествия с участием сотрудника Роспотребнадзора. Изъяты пробы пищевой продукции, произведены смывы столовых помещений, назначены судебно-медицинские экспертизы.