Владелица доли в Natura Siberica рассказала о перебоях в работе компании

Сбой в работе программного обеспечения (ПО) из-за действий новых IT-специалистов в косметической компании Natura Siberica «запустил цепочку негативных событий». Во вторник из-за неоплаты счетов РЖД была приоставлена доставка грузов в магазины компании в Сочи, Новокузнецке, Красноярске, Тюмени, Новосибирске, Иркутске, Ульяновске и Астрахани. Об этом рассказала «Известиям» 17 августа Ирина Трубникова, бывшая супруга экс-владельца, основателя компании Андрея Трубникова, умершего в январе этого года.

По ее словам, сотрудники компании наблюдают перебои с ПО с 16 августа.

Ранее во вторник издание «Газета.Ру» со ссылкой на источник в Natura Siberica сообщало, что в фирме перестало работать ПО и у сотрудников встала вся работа. Как рассказала Ирина Трубникова «Известиям», проблемы с программным обеспечением начались после того, как неким «сторонним людям», предположительно, нанятым новым руководством на аутсорс, «сбросили пароль администратора». В результате, по ее словам, система 1С, через которую осуществляются многие операции компании, рухнула. Была парализована вся офисная деятельность и работа нескольких магазинов в регионах, подчеркнула она.

«Товар будет три дня храниться на складе, и затем компании придется оплачивать хранение. В течение какого времени продлится эта ситуация, неизвестно, а значит, невозможно просчитать предстоящие дополнительные расходы. Все это самым негативным образом сказывается на рабочих процессах компании и вызывает у нас огромную тревогу», — сказала Ирина Трубникова.

Андрей Трубников, являвшийся также создателем бренда «Рецепты бабушки Агафьи», умер на 62-м году жизни в начале января 2021 года от обострения хронических заболеваний.

Бизнесмен основал «Рецепты бабушки Агафьи» в 2002 году, шесть лет спустя стали выходить товары под маркой Natura Siberica, в 2012-м появилась одноименная розничная сеть, которая сейчас насчитывает более 55 точек в России и за границей. Под брендом Organic Shop работают еще 39 магазинов. Согласно данным отчетности производителя, его совокупная выручка в 2019 году составила 14 млрд рублей.

Компании принадлежали Трубникову и членам его семьи. В «Первом решении» и Natura Siberica «Известиям» не уточнили в январе, кто займется управлением компаниями.

В 2013 году предприниматель начал скупать земли под органические фермы. Так же как и его продукция, они проходили европейскую сертификацию. В общей сложности он купил 33 га в Хакасии, 9,2 га — на Камчатке, 7,15 га — на Сахалине и 2 га — на Кунашире. Там производят травы для органической косметики. По данным СМИ, бизнесмен до конца 2020 года собирался получить участок в Тыве, чтобы построить гостиницу с кафе и наладить производство соков.



Ирина Трубникова была первой женой ныне покойного основателя компании. Как отмечал Forbes в начале июля, она является владелицей 40-процентной доли в Natura Siberica. Женщина хотела стать доверительным управляющим фирмы, но против ее назначения выступила третья жена Андрея Трубникова, Анастасия Трубникова. В результате в компании выбрали доверительного управляющего со стороны, что и привело к конфликту, писал «Коммерсант».

Как рассказала Анастасия Трубникова «Известиям» 7 августа, она «не имеет ничего против» бывшей супруги своего покойного мужа, Ирины, или других его наследников. По ее словам, сейчас идет наследственное дело, участниками которого являются дети Ирины. Если мать одной группы наследников одновременно является и доверительным управляющим, то налицо конфликт интересов, и это сработает против других наследников, считает вдова.

8 августа 2021 года «Ведомости» сообщили, что шесть из десяти юридических лиц, через которые работает Natura Siberica, сменили руководителя. Им стал генеральный директор Дмитрий Ганзер. Ранее сменился и доверительный управляющий долями Андрея Трубникова: вместо юридического агентства «Сезар консалтинг» и его президента Бориса Любошица нотариус наследственного дела Трубниковых Айгуль Карнаухова назначила управляющим Григория Жданова, отмечает РБК.

14 августа сотрудники Natura Siberica разместили на сайте компании и в ее соцсетях открытое письмо, в котором пожаловались, что новый президент компании Сергей Буйлов, назначенный Ганзером президентом компании, отключил пропуска работникам и не пускает в офис совладельцев и наследников основателя группы. Сотрудники указывали, что не хотят работать с новым руководством, а должности Буйлова нет в уставах фирмы.

«Мы по-прежнему готовы обсуждать кандидатуру временного доверительного управляющего, но Анастасия [Трубникова] даже не пробовала выйти на нас, чтобы найти компромисс. Что касается должности и кандидатуры президента, то мне по-прежнему неизвестны его права, обязанности, полномочия, чем он занимается в компании и за что несет ответственность. Сергей Буйлов до сих пор никаких документов мне не присылал», — прокомментировала Ирина Трубникова «Известиям» новые назначения в компании.