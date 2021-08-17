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Мошенники начали звонить россиянам под видом сотрудников ПФР

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Телефонные мошенники обманывают российских пенсионеров, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда России (ПФР) и предупреждая якобы о снижении выплат. Как сообщает 17 августа источник «Известий», ранее в этом же месяце в полицию обратилась 76-летняя москвичка и сообщила, что стала жертвой мошенников.

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По словам женщины, на ее домашний телефон позвонила неизвестная девушка и, представившись сотрудником главного управления ПФР сообщила, что пожилой женщине якобы снизят пенсию из-за хранения денежных средств в определенном банке. Данную проблему, по словам мошенницы, можно было решить, только связавшись с сотрудником ФСИН.

Позвонившая дала пенсионерке телефонный номер, по которому та позвонила неизвестному мужчине. Тот, представившись сотрудником вышеуказанного ведомства, сообщил женщине о якобы имеющейся у нее задолженности, которую необходимо погасить. Однако сделать это, по словам злоумышленника, можно со скидкой.

После этого, действуя по инструкции мошенников, пенсионерка взяла крупную сумму наличных денег и отправилась в отделение одного из столичных банков, где внесла ее на расчетный счет, указанный злоумышленниками. В итоге пенсионерка лишилась 75 тыс. рублей.

Ранее в этот же день главный эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал еще об одной новой схеме телефонного мошенничества. Так, злоумышленники звонят бухгалтерам фирмы и от имени гендиректора просят перевести им деньги компании.

При этом, как добавил эксперт, некоторые мошенники совершают видеозвонок. Его качество будет низким, а мошенник, представившись гендиректором, будет убеждать перевести деньги, рассказывая, что находится в месте, где плохо работает интернет.

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