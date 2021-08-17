Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

Телефонные мошенники начали использовать новую схему для обмана. Они звонят бухгалтерам фирмы и от имени гендиректора просят перевести им деньги компании. Об этом 17 августа рассказал главный эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

По словам Голованова, подделать телефонный номер у мошенников получается легко, проблемы могут возникнуть только с голосом.

«Есть два варианта. Первый — это смонтировать нарезки реального голоса, но нужно большое количество образцов, и это не так просто делается. Второй способ — это использование как раз технологии дипфейков, когда загружаются несколько образцов голоса в специальную программу, накладывается нужный текст и создается поддельная запись», — сказал Голованов «РИА Новости».

Как добавил эксперт, некоторые мошенники совершают видео-звонок. Его качество будет низким, а мошенник, представившись гендиректором, будет убеждать перевести деньги, рассказывая, что находится в месте с плохим интернетом.

Голованов добавил, что подобная схема пока встречается в Западной Европе и Азии, однако появится и в России.

До этого, 15 августа, управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин рассказал, что во время телефонного разговора с вероятными мошенниками нельзя говорить слова «да» и «нет», а также называть цифры.

Представляющиеся сотрудниками банков мошенники могут записать голос человека на диктофон, а потом позвонить в настоящий банк и использовать эту голосовую запись. Таким образом можно потерять все деньги со счетов.