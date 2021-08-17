В Саратовской области выгорело 25 га леса
В Саратовском районе произошел крупный лесной пожар, в результате которого выгорела территория площадью 25 га. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
Пожар обнаружили 16 августа в 15:20 в нескольких километрах от села Синенькие. В тушении задействовали сотрудников лесхоза. Прибывшие подразделения МЧС установили, что вместе с лесной подстилкой горит сухая трава. Огонь мог перекинуться на дачи, расположенные около деревни Евсеевка.
«На месте была усилена группировка сил и средств: пять пожарных расчетов федеральной противопожарной службы и спасатели областной службы спасения», — цитирует сообщение МЧС ИА «Взгляд-инфо».
Ликвидировать пожар удалось к 21:00. Его площадь составила 25 га. Переход огня на населенные пункты и дачи удалось предотвратить.
По данным «Авиалесоохраны», на прошлой неделе площадь выгоревших в Саратовской области лесов выросла почти в 2,5 раза.
По данным ИСДМ-Рослесхоз, площадь, пройденная огнем в лесах России с начала 2021 года, уже превысила 16 млн га. Это на 2,5 млн га больше, чем за аналогичный период прошлого года. Российский антирекорд XXI века пока остается за 2012 годом: тогда сгорели 18 млн га лесов.