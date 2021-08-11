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Рослесхоз назвал площадь лесных пожаров за первое полугодие 2021 года

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Площадь, пройденная огнем по территории России с начала текущего года, оценивается в 16 млн га, что превышает аналогичные показатели прошлого года на 2,5 млн га. Такие данные представлены Информационной системой дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства (ИСДМ-Рослесхоз).

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Только за 9 августа пламенем были уничтожены 300 тыс. га. Наибольшее количество пожаров зафиксировано в Дальневосточном федеральном округе, а именно в Якутии, где с начала года, по данным ИСДМ-Рослесхоз, огнем было поглощено 8,984 млн га.

«Каждый год мы наблюдаем два пика, когда пожары проходят наибольшую площадь, — весной и летом. Сейчас мы как раз вошли во второй, летний пик активности пожаров: традиционно он приходится на последнюю неделю июля и первую неделю августа. Обычно в это время уже начинает снижаться площадь возгораний, но сейчас этого не происходит. Абсолютный антирекорд этого века, зафиксированный в 2012-м, мы еще, к счастью, не побили. Но, вероятно, мы превысим цифры прошлого и позапрошлого годов и даже рискуем превзойти 2012 год», — сообщил «Известиям» главный координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности Всемирного фонда дикой природы России (WWF России) Константин Кобяков.

Он подчеркнул, что антирекордом XXI века считается 2012 год, когда на территории России сгорело 18 млн га за год. При этом Кобяков не исключил возможности того, что 2021 год по своим показателям может составить конкуренцию 2012 году.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Сколько нагорело: пожары 2021 года могут побить антирекорд XXI века»

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