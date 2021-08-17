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ЕР запустит проект для проверки готовности школ к новому учебному году
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На выплаты на детей от 3 до 7 лет дополнительно направят 21 млрд рублей
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Льготную семейную ипотеку продлили в России до конца 2023 года
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Более 20 млрд рублей направят на ликвидацию аварийного жилья в регионах РФ

Россия готова возобновить любые контакты с евросоюзом - Лавров

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