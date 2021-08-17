Правительство США заявило о дефиците воды на реке Колорадо

Власти США объявили о нехватке воды в реке Колорадо. Наполненность на 9% меньше по сравнению с прошлым годом и составляет всего 40%. Река обеспечивает водой 40 млн жителей в семи штатах, включая Аризону, Калифорнию и Неваду. Сток в водохранилище Пауэлл за период с апреля по июль составил всего 26% от средних значений, передает телеканал «Известия». Власти заявили, что сброс воды будет снижен в 2022 году, есть вероятность засухи.

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