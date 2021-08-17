Аналитик прокомментировала рост вложений России в госбумаги США

В наращивании Россией вложений в государственные ценные бумаги США вряд ли стоит искать скрытый смысл: РФ гибко изменяет параметры инвестирования, в том числе и в американские бонды, по мере смены внешнего фона и рыночных условий. Об этом заявила «Известиям» Анна Бодрова, старший аналитик Информационно-аналитического центра «Альпари», во вторник, 17 августа.

По ее словам, в некоторых случаях американские госбумаги «показывают отличную доходность, чем могут увеличить результативность управления российскими резервами».

«Это просто финансовый инструмент, здесь нет политического смысла. Ровно так же Россия меняет — в зависимости от конъюнктуры — параметры инвестирования в альтернативные валюты, или, например, в драгметаллы», — сказала аналитик.

Чем шире линейка активов, способных приносить доходность, и чем гибче подход к этому, тем лучше, заключила Бодрова.

Ранее во вторник из обнародованной минфином США статистики стало известно, что Россия нарастила вложения в госбумаги этой страны с $3,805 млрд в мае до $4,006 млрд в июне. Доля долгосрочных облигаций осталась на уровне $305 млн, краткосрочных — выросла до $3,701 млрд.

В тройке крупнейших держателей госбумаг Соединенных Штатов остались Япония ($1,27 трлн), Китай ($1,06 трлн) и Великобритания ($452,9 млрд).

В июле стало известно, что инвестиции России в госбумаги США упали с $3,957 млрд в апреле до $3,805 млрд в мае, снижение вложений происходило с весны 2018 года. Эксперты связали это прежде всего с санкционной риторикой двух стран и геополитическими рисками, а не с инвестиционной привлекательностью.

Гособлигациями Соединенных Штатов владеют иностранные физические и юридические лица, фонды, компании и частные инвесторы. Торговля ими позволяет правительству страны осуществлять госрасходы в условиях большого дефицита бюджета. Казначейские обязательства США считаются на мировом финансовом рынке не самыми прибыльными, но наиболее надежными ценными бумагами из продающихся.