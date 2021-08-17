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На выплаты на детей от 3 до 7 лет дополнительно направят 21 млрд рублей

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Правительство РФ дополнительно направит более 21 млрд рублей на ежемесячные денежные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. Об этом сообщил во вторник, 17 августа, премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Сегодня в повестке заседания правительства вопрос о поддержке малообеспеченных семей с детьми от трех до семи лет. <...> Направим на такие выплаты свыше 21 млрд рублей. Это дополнительные средства к 254 млрд, которые уже выделены в текущем году для субъектов Российской Федерации», — отметил Мишустин на заседании кабмина.

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По его словам, подобная адресная помощь важна для родителей, которые воспитывают детей. Тем более, как подчеркнул Мишустин, если у семьи есть материальные сложности.

Премьер-министр попросил и дальше внимательно следить за тем, чтобы граждане без задержек получали положенные им деньги.

В апреле вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что выплата на детей от трех до семи лет, по разным оценкам, приведет к выходу из бедности от 32% до 55% семей.

Она напомнила, что если гражданин РФ является родителем или опекуном ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно и среднедушевой доход всех членов семьи не превышает одного регионального прожиточного минимума на душу населения, он имеет право на получение ежемесячной выплаты. От уровня последнего пункта зависит размер денежного пособия.

Так, гражданин России сможет получить 7791 рубль (50%), 11 686,5 рубля (75%) и 15 582 рубля (100%). Для этого ему необходимо авторизоваться на портале «Госуслуги» и заполнить заявление.

С 1 июня 2020 года граждане смогли получить по 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет. В конце того же месяца президент РФ Владимир Путин сообщил о дополнительной выплате по 10 тыс. рублей на детей до 16 лет.

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