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Путин поручил законодательно запретить строить жилье в зонах регулярных ЧС

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Президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам подготовить изменения в законодательство, ограничивающие строительство жилья в зонах регулярных ЧС. Перечень поручений главы государства по итогам совещания по вопросам ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов России был опубликован на сайте Кремля 17 августа.

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Согласно документу, правительство и органы исполнительной власти регионов до 15 октября должны представить предложения о совершенствовании российского законодательства, касающиеся ограничения строительства новых жилых домов и проведения капитального ремонта жилых домов, которые находятся в зонах постоянного затопления и подтопления.

Кроме того, изменения в законодательстве должны коснуться введения обязательного страхования имущества граждан, проживающих в подобных зонах.

Отечественными за исполнение назначены премьер-министр страны Михаил Мишустин, а также высшие должностные лица регионов.

Кроме того, российский лидер поручил правительству представить предложения об изменениях в законодательстве страны, которые упрощают процедуру предоставления выплат гражданам, признанным пострадавшими в результате чрезвычайных ситуаций природного характера.

«Правительству Российской Федерации представить предложения о возмещении гражданам расходов на проведение текущего ремонта жилых помещений, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций природного характера», — также следует из поручений президента.

Вдобавок к этому кабмину необходимо подготовить предложения для внесения изменений в законодательство об увеличении объема софинансирования работ по восстановлению объектов связи и административных зданий, а также социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктуры за счет средств федерального бюджета.

Речь идет о об объектах, поврежденных или утраченных в результате ЧС на территории регионов с низким уровнем бюджетной обеспеченности, в том числе Забайкальского края.

Также Путин поручил правительству проработать предложения о предоставлении краткосрочных бюджетных кредитов бюджетам регионов, чтобы те могли оперативно предоставить гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, денежные выплаты. Средства также могут быть направлены на восстановления объектов различной инфраструктуры, в том числе социальной, коммунальной, энергетической и транспортной.

Соответствующие предложения должны быть подготовлены к 1 сентября.

Ранее в этот же день вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил губернаторам регионов, которых коснулись паводки или лесные пожары, осуществить выплаты пострадавшим жителям до 1 сентября.

14 августа, Путин назвал масштаб природных бедствий в стране беспрецедентным. Он напомнил о ситуации с подтоплениями из-за осадков юга страны и о стремительном распространении пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке.

8 августа, глава государства в связи с бушующими в стране лесными пожарами поручил до 1 сентября выделить из Резервного фонда правительства средства на их тушение.

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