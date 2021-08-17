Синхронистка Пацкевич надеется на возвращение зрителей на трибуны

Прошедшие летние Олимпийские игры в Токио были тяжелее из-за отсутствия зрителей и выступления россиян без флага и гимна своей страны, заявила в интервью «Известиям» знаменитая синхронистка Александра Пацкевич. В столице Японии она выиграла золото в составе сборной ОКР в соревновании групп.

Это была третья победа 32-летней спортсменки на Олимпиаде. Ранее она завоевывала награду высшей пробы в аналогичной дисциплине на Играх 2012 года в Лондоне и 2016 года в Рио-де-Жанейро. В Токио из-за антидопинговых санкций спортсмены выступали без флага России, а на награждении золотыми медалями не звучал российский гимн. Большинство соревнований на Олимпиаде проходило без зрителей из-за пандемии.

«Игры в Токио были тяжелее, — заявила Пацкевич «Известиям». — Во-первых, эту Олимпиаду перенесли на год, что сказалось на подготовке. Во-вторых, на соревнованиях не было зрителей — это влияет на эмоции во время выступления. И, конечно, самое важное — мы выступали без флага и гимна. Но Россия всегда в нашем сердце. В общем, предыдущие Олимпиады, когда не было пандемии, были немного легче во всех смыслах. Хотелось бы, чтобы мир скорее вернулся к прежнему: чтобы могли присутствовать зрители на трибунах, чтобы мы вновь полноценно радовались спорту.

Многие спортсмены отметили, что им пошёл на пользу перенос Олимпиады-2020 в Токио на один год из-за пандемии. Однако звездная синхронистка считает иначе.

«Никакого плюса здесь не вижу, — сказала Пацкевич. — Было бы лучше и приятней, если бы выступили в прошлом году, если бы не было никакой пандемии, и никто бы не болел. А наши зрители и болельщики могли бы смотреть соревнования вживую и наслаждаться нашими выступлениями.

Следующие Олимпийские игры пройдут в 2024 году в Париже.

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