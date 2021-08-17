На Украине экзамен на знание госязыка сдали 7,6% чиновников

На Украине за месяц действия закона о государственном языке экзамен на его знание из ста тысяч чиновников сдали всего чуть больше семи тысяч шестисот, сообщает телеканал «Известия».

По данным Национальной комиссии по языковым стандартам, провалили тестирование всего 2% из них. При этом сертификат высшего уровня А1 не получил вообще никто, А2 — только трое госслужащих.

Большинство чиновников — примерно 40% — получили по украинскому оценки С2 и С1, то есть «троечки».

Языковые экзамены для должностных лиц стартовали по всей стране 16 июля. Без сертификата о знании языка

на госслужбу не принимают.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.