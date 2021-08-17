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Российский бизнес прокомментировал риски нехватки банковских карт
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Российский бизнес прокомментировал риски нехватки банковских карт

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The Smart Payment Association и аналитическое агентство ABI Research предупредили о рисках перебоев в поставках банковских карт из-за дефицита микрочипов. В сложившихся условиях производители карт сталкиваются с нехваткой микропроцессорных модулей, которые также называют микроконтроллерами. При этом те чипы, которые доступны для заказа, резко выросли в цене, а сроки их поставок увеличились.

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«Некоторые производители чипов отзывают даже ранее оплаченные и подтвержденные ими обязательства по поставкам. При этом точные сроки и объемы новых поставок не называются. Производители чипов, которые готовы подтверждать поставки, уведомляют о существенном удлинении сроков отгрузки (до 6-10 месяцев), об ограниченных объемах чипов, доступных к заказам, и, как следствие, о повышении уровня цен», — рассказали в пресс-службе российского производителя банковских карт «Оренкарт».

Темпы поставок новых заказов уже снизились, сообщили в пресс-службе «Газпромбанка». Там ожидают роста закупочных цен на пластик с начала 2022 года, когда запасы чипов у их поставщиков, вероятно, истощатся.

«Насколько мы видим, сейчас действительно есть превышение спроса над предложением. При этом часть спроса носит ажиотажный характер, то есть спровоцирована переживаниями невозможности купить в будущем в случае необходимости. Таким образом проблема действительно существует, но масштаб ее значительно преувеличен», — заявили в пресс-службе «Газпромбанка».

Впрочем, здесь и в других кредитных организациях утверждают, что в данный момент россиянам не стоит беспокоиться о доступности карт в при их оформлении или перевыпуске.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Чип побери: обернется ли дефицит чипов нехваткой банковских и SIM-карт

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