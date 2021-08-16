Ведущие медики посетят ряд регионов РФ в рамках акции «Волна здоровья»

Юбилейная, 15-ая Всероссийская акция «Волна здоровья», которая представляет собой медицинский теплоходный тур по России с участием ведущих специалистов федеральных медцентров, пройдет с 5 по 13 сентября. Об этом говорится в релизе, поступившем в редакцию «Известий» в понедельник, 16 августа.

Организатором мероприятия является благотворительный фонд Лиги здоровья нации при поддержке Министерства здравоохранения РФ.

Целями акции являются оказание адресной помощи детям, страдающим врожденными пороками сердца, нарушениями зрения и слуха и другими заболеваниями, а также популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта.

В частности, в акции примут участие специалисты НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова и НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова, Центра экстренной психологической помощи МЧС России и пр.

В рамках мероприятия теплоход «Северная сказка» пройдет по маршруту Казань (Республика Татарстан) — Елабуга (Республика Татарстан) — Сарапул (Удмуртская Республика) — Пермь (Пермский край) — Чайковский (Пермский край) — Чистополь (Республика Татарстан) — Ульяновск (Ульяновская область) — Чебоксары (Чувашская Республика) — Нижний Новгород (Нижегородская область).

Специалисты федеральных центров проведут консультации и обследования детей. Кроме того, планируется проведение выездных и телемедицинских консультаций, пресс-конференции, пленарного заседания, мастер-классов, фестивалей здорового образа жизни и открытие маршрутов здоровья «10 000 шагов к жизни».

Также запланировано, что специалисты — акушеры, гинекологи и перинатологи — обследуют не только детей, но и женщин всех возрастов. Все консультации и обследования проводятся бесплатно.

Президент Лиги здоровья нации, академик Лео Бокерия уточнил, что за 15 лет «Волна здоровья» прошла практически по всем судоходным рекам России и Черноморскому побережью. Всего с 2006 по 2019 год более 12 тыс. детей со сложными диагнозами прошли на «Волне здоровья» медобследования и получили консультации специалистов. За эти годы более 2,3 тыс. детей по направлениям «Волны здоровья» получили бесплатную помощь в лучших клиниках Москвы.