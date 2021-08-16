Прямой эфир
Мир
США направят в Кабул еще 1 тыс. военнослужащих
Мир
Новый премьер Молдавии заявила о важности диалога с Россией
Общество
Жители Ростовской области пожаловались на стаи зеленых комаров
Мир
Генсек ООН призвал все страны принимать беженцев из Афганистана
Экономика
Путин поручил следить за ценами на сырье для строительства БАМа и Транссиба
Туризм
Авиакомпания «Россия» запланировала увеличение числа рейсов в Египет
Общество
И.о. главы отдела Северо-Западной таможни арестовали до 14 октября
Мир
Семь человек погибли в аэропорту Кабула из-за хаоса при эвакуации
Армия
Путин присвоил главкому ВКС России Суровикину звание генерала армии

Гафуров

0
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021