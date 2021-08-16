Междугородные автобусы минуют Керчь из-за подтоплений

В Керчь в Крыму не заезжают междугородные автобусы. Причина — подтопление улиц. Пассажиров высаживают на территории автозаправки на трассе «Таврида» рядом с городом.

По словам и.о. главы Керчи Святослава Брусакова, с республиканским минтрансом заключена договоренность о том, что все маршруты, следующие между городами, будут разворачиваться на въезде в Керчь. С автовокзала граждан доставляет транспорт Росгвардии или военных.

По словам главы администрации, которые приводит ИА «Крыминформ», обстановка в городе «тревожная», все службы работают в аварийном режиме. Зарегистрировано 64 заявки от жителей о подтоплении домов.

По данным городских властей, в Керчи в результате сильных дождей подтоплено 17 придомовых территорий многоквартирных домов, 11 подвалов домов, шесть частных домов, 11 улиц, пять социально значимых объектов, в том числе детский сад, центральный рынок, оптовый рынок и горбольница.

С территории 49 объектов откачали около 5,5 тыс. кубометров воды. На пути разлива дождевых вод специалисты МЧС создали искусственные преграды и временные дамбы. Очищено 6 км русел, ливнестоков и дренажных систем.

Ликвидацией последствий подтоплений на востоке Крыма занимаются 911 человек, 289 единиц техники и 19 плавсредств. Угроза ливней сохранится до конца суток.

Во время мезоциклона, сформировавшегося над Черным морем, наиболее сильные дожди шли в Приазовье — в Ейске, Темрюке, Керчи, где также было эвакуировано население из-за подтоплений, и в Каменск-Шахтинском Ростовской области.