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В Геленджике за несколько часов выпала четырехмесячная норма осадков

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Глава Геленджика Алексей Богодистов в воскресенье, 15 августа, заявил, что в городе-курорте за несколько часов выпала почти четырехмесячная норма осадков. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Прогнозы синоптиков все же оправдались. Сегодня за несколько часов на Геленджик выпало 60 мм осадков, это превысило месячную норму почти в четыре раза», — говорится в сообщении.

Богодистов отметил, что мониторинг ситуации продолжается, «контроль за погодными условиями не ослабевает».

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Чуть раньше в центре Геленджика в связи со сходом воды была восстановлена подача электроэнергии. Идет очистка улиц.

Из-за угрозы подтопления в городе-курорте в воскресенье включали сирены оповещения. Кроме того, сирены работали в Новороссийске и Крымске.

В оперативном штабе Краснодарского края уточнили, что за время действия мезоциклона в Краснодарском крае более 1,7 тыс. домов и 3,1 тыс. дворов оказались подтоплены.

Днем ранее глава МЧС Евгений Зиничев в ходе совещания по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в России рассказал, что из-за наводнения в Краснодарском крае эвакуация потребовалась 1,5 тыс. человек. Без света осталось более 23 тыс. жилых домов, в них проживает более 100 тыс. человек.

Также 14 августа режим чрезвычайной ситуации был введен в 14 муниципалитетах Краснодарского края из-за ливней и вызванных ими подтоплений.

По данным метеорологов, мезоциклон, ставший причиной обильных осадков на Кубани, сформировался над Черным морем. Наиболее сильные дожди шли в Приазовье — в Ейске, Темрюке, Керчи, где также пришлось эвакуировать население из-за подтоплений, и в Каменск-Шахтинском Ростовской области.

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