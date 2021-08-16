Вторая волна: как Кубань пережила новый потоп

Обнадеживающие прогнозы синоптиков, обещавших прекращение непогоды к концу прошлой недели, не оправдались. Вечером 15 августа на черноморское побережье вновь обрушились дожди, которые продолжались всю ночь. Что происходило в Анапе и Новороссийске — в фотогалерее «Известий»