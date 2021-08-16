Вторая волна: как Кубань пережила новый потоп

Фото: пресс-служба администрации муниципального образования город Новороссийск
Обнадеживающие прогнозы синоптиков, обещавших прекращение непогоды к концу прошлой недели, не оправдались. Вечером 15 августа на черноморское побережье вновь обрушились дожди, которые продолжались всю ночь. Что происходило в Анапе и Новороссийске — в фотогалерее «Известий»
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
По улицам Новороссийска снова понеслись потоки воды, на город выпала двухмесячная норма осадков
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Фото: пресс-служба администрации муниципального образования город Новороссийск
Припаркованные на улицах машины затопило по крыши
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Местным жителям рекомендовали запастись продуктами и не выходить из дома без крайней необходимости
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Фото: пресс-служба администрации муниципального образования город Новороссийск
Для оповещения местного населения о чрезвычайной ситуации включали сирены
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
В Геленджике в ночь на понедельник выпала четырехмесячная норма осадков
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Фото: пресс-служба администрации муниципального образования город Новороссийск
В городе пришлось отключить электричество, чтобы предотвратить повторение трагедии 2012 года, когда в воду упал столб ЛЭП и несколько человек погибли
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Фото: пресс-служба администрации муниципального образования город Новороссийск
Экстренные службы города продолжают ликвидацию последствий стихии
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
С дорог убирают упавшие деревья
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
С помощью помп пытаются откачивать воду из подъездов домов и подвалов
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Дорожные службы пытаются восстановить затопленные участки региональных трасс
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Дорогу А290 между Анапой и аэропортом в районе села Цибанобалка в Краснодарском крае размыло ливнями
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Туристы пытаются добраться до аэропорта пешком, чтобы успеть на свой рейс
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
В 16 районах сохраняется опасность схода селей и оползней
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
В Анапе и Темрюке развернут 21 пункт временного размещения. Там укрылись от непогоды 1199 человек, из них 618 детей
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Синоптики заявляют, что циклон ослабевает, но погода начнет улучшаться только в среду
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