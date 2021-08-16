Прямой эфир
Мир
Белый дом анонсировал выступление Байдена по ситуации в Афганистане
Экономика
Аналитики спрогнозировали обвал цен на золото
Общество
В Крыму обсудили строительство дамбы для защиты Керчи от паводков
Мир
Талибы гарантировали амнистию афганским силовикам
Происшествия
Рейс Симферополь — Белгород готовится к экстренной посадке в Москве
Туризм
В Сочи предложили не строить гостиницы с классификацией меньше трех звезд
Мир
Новый премьер Молдавии заявила о важности диалога с Россией
Мир
Число жертв наводнений в Турции увеличилось до 72
Мир
Потерпевший крушение самолет ВВС Афганистана столкнулся с МиГ-29

Вторая волна: как Кубань пережила новый потоп

На регион снова обрушились тропические ливни
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Новороссийск
Фото: пресс-служба администрации муниципального образования город Новороссийск
Обнадеживающие прогнозы синоптиков, обещавших прекращение непогоды к концу прошлой недели, не оправдались. Вечером 15 августа на черноморское побережье вновь обрушились дожди, которые продолжались всю ночь. Что происходило в Анапе и Новороссийске — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Новороссийск
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
По улицам Новороссийска снова понеслись потоки воды, на город выпала двухмесячная норма осадков
На весь экран
Новороссийск
Фото: пресс-служба администрации муниципального образования город Новороссийск
Припаркованные на улицах машины затопило по крыши
На весь экран
Новороссийск
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Местным жителям рекомендовали запастись продуктами и не выходить из дома без крайней необходимости
На весь экран
Новороссийск
Фото: пресс-служба администрации муниципального образования город Новороссийск
Для оповещения местного населения о чрезвычайной ситуации включали сирены
На весь экран
Новороссийск
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
В Геленджике в ночь на понедельник выпала четырехмесячная норма осадков
На весь экран
Новороссийск
Фото: пресс-служба администрации муниципального образования город Новороссийск
В городе пришлось отключить электричество, чтобы предотвратить повторение трагедии 2012 года, когда в воду упал столб ЛЭП и несколько человек погибли
На весь экран
Новороссийск
Фото: пресс-служба администрации муниципального образования город Новороссийск
Экстренные службы города продолжают ликвидацию последствий стихии
На весь экран
Анапа
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
С дорог убирают упавшие деревья
На весь экран
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
С помощью помп пытаются откачивать воду из подъездов домов и подвалов
На весь экран
Анапа
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Дорожные службы пытаются восстановить затопленные участки региональных трасс
На весь экран
Размытая ливнями дорога А290 между Анапой и аэропортом в районе села Цибанобалка в Краснодарском крае
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Дорогу А290 между Анапой и аэропортом в районе села Цибанобалка в Краснодарском крае размыло ливнями
На весь экран
Люди пытаются пешком добраться до аэропорта по размытой ливнями дороге А290 в районе села Цибанобалка в Краснодарском крае.
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Туристы пытаются добраться до аэропорта пешком, чтобы успеть на свой рейс
На весь экран
Подтопленная территория поселка Виноградный Анапского района Краснодарского края
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
В 16 районах сохраняется опасность схода селей и оползней
На весь экран
Анапа
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
В Анапе и Темрюке развернут 21 пункт временного размещения. Там укрылись от непогоды 1199 человек, из них 618 детей
На весь экран
Анапа
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Синоптики заявляют, что циклон ослабевает, но погода начнет улучшаться только в среду
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021