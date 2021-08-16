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Названы самые популярные в России европейские автомобили

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В первой половине 2021 года в России было продано 243,5 тыс. автомобилей европейских брендов, что на 40,5% больше, чем в январе–июне 2020 года. Об этом 16 августа сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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Самой востребованной моделью среди европейских автомобилей остался Volkswagen Polo, объем продаж которого вырос на 34%, до 28,5 тыс. автомобилей. На втором месте находится Skoda Rapid, реализация которого составила 23,3 тыс. экземпляров (+122%). Замыкает тройку лидеров французский кроссовер Renault Duster, который разошелся тиражом 19,7 тыс. единиц (+63%).

Также в топ-10 рынка европейских автомобилей попали Volkswagen Tiguan (18,9 тыс. ед.; +41%), Renault Logan (16,8 тыс. ед.; +38%), Renault Sandero (13,6 тыс. ед.; +24%), Skoda Karoq (11,3 тыс. ед.; +128%), Skoda Kodiaq (11,3 тыс. ед.; +29%), Renault Kaptur (10,1 тыс. ед.; +19%) и Renault Arkana (9,4 тыс. ед.; +29%).

27 июля сообщалось, что в России на середину июля 2021 года насчитывалось 3182 официальных дилерских центра по продаже и обслуживанию легковых автомобилей, тогда как в апреле их было 3177.

Увеличение автосалонов во II квартале 2021 года объясняется тем, что было расторгнуто 46 дилерских контрактов, а новых заключено 51.

Рост числа дилеров в основном произошел за счет расширения дилерских сетей Chevrolet, Skoda, Jeep, Opel, Chery, Haval, FAW.

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