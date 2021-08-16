Следствие потребовало ареста и.о. главы антикоррупционного отдела таможни

Следствие потребовало арестовать по делу о взятке и.о. начальника антикоррупционного отдела таможни Северо-Западного таможенного управления Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Максима Розсыпало. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщили в пресс-службе Дорогомиловского районного суда Москвы.

«В Дорогомиловский районный суд Москвы поступили материалы об избрании меры пресечения в отношении главы антикоррупционной службы управления ФТС Розсыпало, задержанному по делу о взятке», — говорится в сообщении суда.

Сотрудники управления «К» Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в Санкт-Петербурге задержали Розсыпало накануне по подозрению в получении взятки. В этот же день в СКР подтвердили задержание Розсыпало, размер взятки, как уточнялось, превысил 1 млн рублей.

Кроме того, СК опубликовал видео, на котором запечатлен момент получения взятки.

На кадрах ролика видно, как Розсыпало, сидя за столом, берет конверт с деньгами и прячет его, сложив над ним руки. Затем он быстро убирает конверт в сумку.

По данным следствия, в июле задержанный договорился с другими сотрудниками Северо-Западного таможенного управления о систематическом получении взяток от представителя коммерческой организации за неприятие дополнительных мер по проверке юридического лица при проведении процедуры таможенного оформления.

Через посредника мужчина получил от предпринимателя свыше 1 млн рублей за неприятие дополнительных мер в части таможенного контроля при оформлении 20 автомобилей.