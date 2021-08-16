Начальника антикоррупционного отдела задержали при получении взятки

Сотрудники управления «К» Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в Санкт-Петербурге в воскресенье, 15 августа, задержали начальника отдела по противодействию коррупции в Северо-Западном таможенном управлении Максима Розсыпало.

Отмечается, что в момент задержания подозреваемый брал взятку. Известно, что Розсыпало проработал в указанной должности около года. Подробностей о его достижениях на посту не приводится, пишет телеканал РЕН ТВ.

В настоящий момент в отношении начальника антикоррупционного отдела возбуждено уголовное дело по признакам, предусмотренным статьей «Получение взятки в особо крупном размере».

Дополнительно указывается, что следствие намерено запросить у суда заключения Розсыпало под стражу.

Ранее, в начале мая, по подозрению в получении многомиллионной взятки был задержан директор департамента архитектуры и градостроительства Сочи Сергей Оганезов.