Начальника антикоррупционного отдела задержали при получении взятки
Сотрудники управления «К» Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в Санкт-Петербурге в воскресенье, 15 августа, задержали начальника отдела по противодействию коррупции в Северо-Западном таможенном управлении Максима Розсыпало.
Отмечается, что в момент задержания подозреваемый брал взятку. Известно, что Розсыпало проработал в указанной должности около года. Подробностей о его достижениях на посту не приводится, пишет телеканал РЕН ТВ.
В настоящий момент в отношении начальника антикоррупционного отдела возбуждено уголовное дело по признакам, предусмотренным статьей «Получение взятки в особо крупном размере».
Дополнительно указывается, что следствие намерено запросить у суда заключения Розсыпало под стражу.
Ранее, в начале мая, по подозрению в получении многомиллионной взятки был задержан директор департамента архитектуры и градостроительства Сочи Сергей Оганезов.