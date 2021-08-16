Опубликовано видео получения взятки и.о. главы антикоррупционного отдела таможни

Следственный комитет РФ в понедельник, 16 августа, опубликовал видео, на котором запечатлен момент получения взятки и.о. начальника отдела по противодействию коррупции в Северо-Западном таможенном управлении Максимом Розсыпало.

На кадрах ролика видно, как Розсыпало, сидя за столом, берет конверт с деньгами и прячет его, сложив над ним руки. Затем он быстро убирает конверт в сумку.

Ранее в этот же день в СКР подтвердили задержание Розсыпало по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Размер взятки, как уточнялось, превысил 1 млн рублей.

По данным следствия, в июле задержанный договорился с другими сотрудниками Северо-Западного таможенного управления о систематическом получении взяток от представителя коммерческой организации за неприятие дополнительных мер по проверке юридического лица при проведении процедуры таможенного оформления.

Так, он нашел посредника, который выдвинул коммерсанту требование о передаче $700 (более 50 тыс. рублей) за беспрепятственное таможенное оформление одного автомобиля.

Через посредника мужчина получил от предпринимателя свыше 1 млн рублей за неприятие дополнительных мер в части таможенного контроля при оформлении 20 автомобилей. Посредник действовал в рамках оперативно-разыскных мероприятий, проводимых сотрудниками ФСБ России и управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Сотрудники управления «К» Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в Санкт-Петербурге задержали Розсыпало накануне. В момент задержания подозреваемый брал взятку. Дополнительно указывалось, что следствие намерено запросить у суда заключения Розсыпало под стражу.