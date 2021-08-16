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В Германии из Lada Niva сделали электромобиль

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Немецкая компания Schmid GmbH разработала на базе российского внедорожника Lada Niva Legend электромобиль. Об этом 16 августа сообщает Autoforum.

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Автомобиль получил электрическую силовую установку мощностью 80 л.с., аккумуляторы емкостью 30 кВт.ч, а также розетку на 220 В, которая находится в багажнике.

Создатели автомобиля утверждают, что машина может проехать без подзарядки до 300 км. Стоимость электрической версии Lada Niva Legend в Германии составляет €19 900 (1,72 млн рублей).

12 июля сообщалось, что в Тольятти на территории научно-технического центра (НТЦ) АвтоВАЗа был сфотографирован замаскированный неизвестный автомобиль.

Машину транспортировали на прицепе в специальном плотном чехле. Идентифицировать модель было невозможно.

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