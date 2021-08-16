В Германии из Lada Niva сделали электромобиль

Немецкая компания Schmid GmbH разработала на базе российского внедорожника Lada Niva Legend электромобиль. Об этом 16 августа сообщает Autoforum.

Автомобиль получил электрическую силовую установку мощностью 80 л.с., аккумуляторы емкостью 30 кВт.ч, а также розетку на 220 В, которая находится в багажнике.

Создатели автомобиля утверждают, что машина может проехать без подзарядки до 300 км. Стоимость электрической версии Lada Niva Legend в Германии составляет €19 900 (1,72 млн рублей).

12 июля сообщалось, что в Тольятти на территории научно-технического центра (НТЦ) АвтоВАЗа был сфотографирован замаскированный неизвестный автомобиль.

Машину транспортировали на прицепе в специальном плотном чехле. Идентифицировать модель было невозможно.