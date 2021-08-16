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Дептранс рассказал о ходе реконструкции станции Крюково в Зеленограде

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На станции Крюково в Зеленограде, которая по плану в 2023 году войдет в состав третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД), ведется масштабная реконструкция. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщается в Telegram-канале дептранса Москвы.

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На станции появятся три платформы с навесами на всю длину и мост-конкорс, оборудованный лифтами и эскалаторами. Крюково станет современным транспортным хабом, где пассажиры смогут быстро и комфортно пересесть на десятки автобусных маршрутов, а в перспективе и на поезда высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

«Известиям» в дептрансе уточнили, что на данный момент на станции уже демонтирована платформа № 4, на ее месте началось строительство новой. Далее здесь перестроят еще две платформы, один тоннель удлинят, а вместо второго построят вестибюль. Реконструкцию планируется завершить к концу 2022–началу 2023 года. В дептрансе заверили, что временный мост, который появился для перехода через пути, уберут.

Московские центральные диаметры (МЦД) — сквозные железнодорожные маршруты, соединяющие столицу и Подмосковье, которые позволяют пассажирам делать бесплатные пересадки на метро и МЦК. На данный момент действуют две линии. Одна из них связывает Лобню и Одинцово, вторая — Нахабино и Подольск. Следующим планируется открытие маршрута D3 между Зеленоградом и Раменским.

В дептрансе напомнили, что в Москве работают 66 перехватывающих парковок возле станций метро, МЦК и МЦД. Для автомобилистов, которые совершат не менее двух поездок на поезде от ближайшей к парковке станции, парковка будет бесплатной.

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