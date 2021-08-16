Взрыв прогремел в гостинице в Барселоне

Сильный взрыв прогремел в понедельник, 16 августа, в отеле Petit Palace, расположенном рядом с рынком Бокерия в испанской Барселоне. Об этом сообщает издание El Periodico.

Происшествие расследует региональная полиция, сейчас правоохранители не считают инцидент терактом, однако не исключают данную версию.

Полиция Каталонии в Twitter уточняет, что в результате взрыва никто серьезно не пострадал, конструкции здания не были разрушены.

Фотокорреспондент Эмили Путиг сообщил, что из гостиницы эвакуируют постояльцев. Сам отель оцеплен полицией.

«Внутри отеля Petit Palace раздался громкий взрыв. Они выселяют весь отель», — написал он в своем Twitter.

В июле не менее 17 человек погибли в результате обрушения гостиницы в городе Сучжоу восточной китайской провинции Цзянсу. Причины разрушения одного из корпусов отеля Four Seasons Kaiyuan не сообщались.