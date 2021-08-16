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Защита Уилана подаст ходатайство о его переводе в США для отбытия наказания

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Сторона защиты осужденного в России за шпионаж гражданина США Пола Уилана до конца текущей недели подаст ходатайство в Мосгорсуд о его переводе в Соединенные Штаты для дальнейшего отбытия наказания. Об этом сообщила в понедельник, 16 августа, адвокат Уилана Ольга Карлова.

«Ходатайство о переводе Уилана в США готово. До конца недели мы его подадим в Мосгорсуд. На самом деле удовлетворят его или нет — зависит от воли двух государств. Если между РФ и Соединенными Штатами есть договоренность, то судья ее оформит в своем решении юридически», — пояснила Карлова ТАСС.

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Она отметила, что сторона защиты подает это ходатайство с большой надеждой на успешное решение по нему. Карлова также обратила внимание на то, что адвокатам до сих пор не удалось пообщаться с Уиланом по телефону, хотя она имеет это право.

«Я подала жалобу в прокуратуру, требую, чтобы руководство колонии, где Уилан отбывает наказание, дало нам поговорить с нашим подзащитным», — добавила Карлова.

В середине июня 2020 года американца приговорили к 16 годам колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже против РФ. Позднее в июле Мосгорсуд направил в СИЗО распоряжение об исполнении приговора.

В конце мая того же года прокурор попросил для него 18 лет лишения свободы. В последнем слове иностранец заявлял о своей невиновности и просил его оправдать. Защита настаивала, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой якобы было фото из туристической поездки.

Вместе с тем 21 июля 2021 года адвокат гражданина США Владимир Жеребенков рассказал, что защита Уилана готовит заявление о его выдворении. Заявление будет подано в середине августа, так как в настоящее время судья в отпуске.

При этом 8 августа брат американца Дэвид Уилан сообщил, что Пол Уилан освобожден из штрафного изолятора (ШИЗО), где провел время заключения без последствий.

Уилана, который имеет подданство Великобритании, а также гражданства США, Канады и Ирландии, задержали при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года. В отношении него расследуется уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

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