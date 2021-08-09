Американец Пол Уилан отбыл срок в штрафном изоляторе

Осужденный в России за шпионаж гражданин США Пол Уилан освобожден из штрафного изолятора (ШИЗО), где провел время заключения без последствий. Об этом заявил в воскресенье, 8 августа, его брат Дэвид Уилан.

Как сообщил брат телеканалу CNN, Уилан покинул изолятор в четверг или в пятницу, за время пребывания в ШИЗО осужденный не имел возможности поговорить со своей семьей, адвокатом Ольгой Карловой или с посольством Соединенных Штатов.

«Похоже, что он пережил одиночное заключение как ни в чем не бывало, но во время разговора по телефону он был осторожен», — заявил журналистам брат заключенного, добавив, что Пол уже пообщался с родителями.

В середине июня 2020 года американца приговорили к 16 годам колонии строго режима, признав его виновным в шпионаже против РФ. Позднее в июле Мосгорсуд направил в СИЗО распоряжение об исполнении приговора.

В конце мая того же года прокурор попросил для него 18 лет лишения свободы. В последнем слове иностранец заявлял о своей невиновности и просил его оправдать. Защита настаивала, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой якобы было фото из туристической поездки.

Вместе с тем 21 июля 2021 года адвокат гражданина США Владимир Жеребенков рассказал, что защита Уилана готовит заявление о его выдворении. Заявление будет подано в середине августа, так как в настоящее время судья в отпуске.

Следствие в отношении Уилана окончательно завершилось в феврале 2020 года. В середине марта Генпрокуратура России окончательно утвердила обвинение. Позже Мосгорсуд два раза переносил судебный процесс против американца.

Уилана, который имеет подданство Великобритании, а также гражданства США, Канады и Ирландии, задержали при проведении шпионской акции 28 декабря. В отношении него расследуется уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.