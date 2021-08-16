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«Победа» отказалась от твердых контрактов на 20 самолетов Boeing 737 MAX

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Авиакомпания «Победа» приняла решение отказаться от твердых контрактов на 20 самолетов Boeing 737 MAX. Об этом сообщил гендиректор перевозчика Андрей Калмыков.

«Да, отказались от твердых контрактов на 20 Boeing 737 MAX без штрафных санкций», — передает «РИА Новости» слова Калмыкова в понедельник, 16 августа.

Полеты Boeing 737 MАX приостановили в марте 2019 года, когда при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. До этого, в октябре 2018 года, жертвами крушения Boeing индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

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В Boeing признали, что в обоих случаях произошел сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого несколько государств из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.

В январе 2021-го Агентство по авиационной безопасности Евросоюза (EASA) сообщило о допуске к эксплуатации в Европе модифицированного Boeing 737 MAX. У воздушного судна обновили программное обеспечение, отремонтировали электропроводку, он прошел техобслуживание и переобучение экипажа.

Спустя несколько месяцев Boeing рекомендовала своим 16 клиентам устранить потенциальную проблему с электрическим оборудованием в 737 MAX. Однако позже СМИ сообщили, что потенциальные электрические неполадки самолетов данной серии могут затрагивать большее число компонентов, чем предполагалось ранее.

17 июля Федеральное авиационное управление США (FAA) США предписало американским авиакомпаниям проверить более 2,5 тыс. Boeing 737 на предмет неисправных реле перепада давления в салоне. Подчеркивалось, что такая неисправность может привести к потере экипажем работоспособности из-за недостатка кислорода. СМИ указывали, что авиакомпаниям предоставят 90 дней на проверки и замену реле.

19 июля президент Boeing в России и странах СНГ Сергей Кравченко заявил, что самолеты Boeing 737 MAX сертифицированы и возобновили полеты практически во всех странах мира. По его словам, ожидается, что это произойдет в ближайшее месяцы и в России, и в Китае.

В августе FAA заявило о необходимости проверить все самолеты Boeing 737 MAX на предмет пожарной безопасности. Отмечалось, что директива затронет 663 самолета, зарегистрированных в Соединенных Штатах, и примерно 2204 самолета по всему миру.

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