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Авиарегулятор США предупредил о проблемах на Boeing 737 MAX

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Федеральное авиационное управление США (FAA) заявило о необходимости проверить все самолеты Boeing 737 MAX на предмет пожарной безопасности. Об этом 5 августа сообщает телеканал CNBC со ссылкой на директиву ведомства.

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В частности, указывается, что у самолетов может быть неисправна система кондиционирования, направляющая потоки воздуха из одного отсека в другой. В связи с этим FAA запретило операторам перевозить горючие и легковоспламеняющиеся предметы в грузовых отсеках.

По данным телеканала, директива затронет 663 самолета, зарегистрированных в США, и примерно 2204 самолета по всему миру.

Boeing 737 MАX вернулись к полетам спустя почти двухлетний запрет, после того как в результате авиакатастроф самолетов этой модели с разницей в пять месяцев погибли 346 человек.

Полеты Boeing 737 MАX приостановили в марте 2019 года, когда при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. До этого, в октябре 2018 года, жертвами крушения Boeing индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

В Boeing признали, что в обоих случаях произошел сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого несколько государств из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.

В ноябре 2020 года FAA США разрешило возобновить эксплуатацию этих лайнеров. Авиарегулятор потребовал от Boeing внесения изменений в программное обеспечение и оборудование самолетов 737 MAX для решения проблемы, ставшей причиной двух аварий, а также устранения других дефектов, выявленных в ходе проверок, и прохождения пилотами дополнительной подготовки.

В январе этого года Агентство по авиационной безопасности Евросоюза (EASA) сообщило о допуске к эксплуатации в Европе модифицированного Boeing 737 MAX. У воздушного судна обновили программное обеспечение, отремонтировали электропроводку, он прошел техобслуживание и переобучение экипажа.

Спустя несколько месяцев Boeing рекомендовала своим 16 клиентам устранить потенциальную проблему с электрическим оборудованием в 737 MAX. Однако позже СМИ сообщили, что потенциальные электрические неполадки самолетов данной серии могут затрагивать большее число компонентов, чем предполагалось ранее.

17 июля FAA США предписало американским авиакомпаниям проверить более 2,5 тыс. Boeing 737 на предмет неисправных реле перепада давления в салоне. Подчеркивалось, что такая неисправность может привести к потере экипажем работоспособности из-за недостатка кислорода. СМИ указывали, что авиакомпаниям предоставят 90 дней на проверку и замену реле.

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