Число жертв землетрясения в Гаити выросло до 1297

Число жертв землетрясения в Гаити выросло почти в два раза. По последним данным, в стране погибли 1297 человек, сообщает телеканал «Известия». Количество пострадавших увеличилось до 5,7 тыс. Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировали 14 августа. Эпицентр подземных толчков находился в 120 км от острова.

Дрожь в домах почувствовали и жители южной Флориды в США. Власти на месяц ввели режим чрезвычайного положения. Местных жителей призывают сдавать кровь для помощи пострадавшим. Спасатели и жители продолжают искать людей под завалами.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.