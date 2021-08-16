Врачи рассказали о способах сохранить зрение при использовании гаджетов

Врачи сервиса «СберЗдоровье» рассказали «РИА Новости», что для сохранения зрения при взаимодействии с гаджетами и работе за монитором следует прерываться ненадолго каждые 15-20 минут, пользоваться увлажняющими каплями для глаз и антибликовым экраном, а также есть больше зелени и ягод.

«Активная работа за компьютером может сказываться не только на зрении, но и на общем самочувствии. Если много времени проводить за монитором, можно заработать компьютерный зрительный синдром — комплекс симптомов, возникающих из-за усталости глаз при работе с гаджетами. Например, становится сложнее перефокусировать взгляд, ощущаются сухость и сильное напряжение глаз, появляются «тяжелые веки» и частое моргание, начинает болеть голова», — рассказали специалисты.

Во-первых, работать за монитором следует в правильном положении. Экран должен быть ниже уровня глаз градусов на 15-20, то есть на него нужно смотреть сверху примерно на 10 сантиметров Сидеть от монитора лучше всего на расстоянии 60-70 см, а рекомендованное расстояние экрана до глаз — 30 см.

Также не напрягаться излишне глазам поможет антибликовый экран, или специальные защитные очки. Существуют очки с антибликовым покрытием и блокирующие HEV-излучение — негативно влияющий на роговицу глаза синий свет. Также не стоит работать за компьютером в темноте.

Еще один способ держать зрение на уровне — правильная диета. Нужно есть больше овощей, зелени и ягод. Для зрения особенную важность имеют витамины А, Е, С — ими полны, например, морковь, смородина и черника. А также продукты с лютеином — блокирующим вредные ультрафиолетовые излучения пигментом. Он содержится в петрушке, тыкве и шпинате.

«Регулярно посещайте офтальмолога. Врач поможет вовремя скорректировать зрение, а также даст рекомендации по его сохранению. Если вы ощущаете, например, усталость глаз, сухость, слезоточивость, двоение или пятна перед глазами - можно обратиться к врачу онлайн. Специалист порекомендует капли и упражнения, которые помогут сохранять остроту зрения в течение всего дня, расскажет о возможных причинах, а при необходимости направит вас на очный прием», — подытожили специалисты.

27 июля сообщалось, что офтальмологи из госпиталя медицинского факультета Университета Неджметтина Эрбакана в Турции совместно с коллегами из Катара и Великобритании выявили еще один признак «длительного COVID-19». Речь идет о потере нервных волокон и увеличении количества дендритных клеток на роговице глаза.