Йорг Мойтен назвал отказ от СП-2 гибелью ФРГ как промышленно развитой державы

Если избранное в сентябре 2021 года новое правительство ФРГ решит отказаться от «Северного потока – 2», это станет «гибелью Германии как развитой промышленной страны». Об этом в интервью «Известиям» заявил председатель партии «Альтернатива для Германии» Йорг Мойтен.

«Непродуманный отказ канцлера Меркель от мирного использования ядерной энергетики привел к тому, что в Германии возникла критическая ситуация в энергетической отрасли. Таким образом, на мой взгляд, сложилась ситуация, в которой «Северный поток-2» стал незаменим для такой промышленно развитой страны, как Германия», — подчеркнул политик.

Он отметил, что новое федеральное правительство во главе с «Зелеными» может быть «настолько идеологически слепым, что перережет эту жизненно важную для ФРГ артерию».

«Последствием этого шага будет не только конец Германии как развитой промышленной державы, но и, конечно же, конец текущего взлета этой якобы «Зеленой» партии», — заключил Йорг Мойтен.

Парламентские выборы в ФРГ пройдут 20 сентября, нынешняя канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на еще один срок и покинет свой пост после выборов.

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«Последствием отказа от СП-2 будет конец ФРГ как промышленной державы»