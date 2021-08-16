Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли предсезонный турнир в США

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов в воскресенье, 15 августа, одержал победу в соревновании спортивных пар на предсезонном турнире по фигурному катанию Cranberry Cup в Бостоне (США, штат Массачусетс).

Фигуристы стали лучшими по итогам короткой (75,97) и произвольных программ (151,66), набрав в сумме 227, 63 балла.

На втором месте американская пара Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер (205,87), на третьем также представители США — Джессика Калаланг и Брайан Джонсон (195,28).

Произвольную программу россияне исполняли под композицию «Маяк» Патрика Уотсона, а короткая была поставлена под композицию «Лунный свет» Клода Дебюсси, отмечает «Спорт-Экспресс».

Тарасова и Морозов встали в пару в 2012 году. Вместе они завоевали серебряные медали Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, кроме того, спортсмены двукратные серебряные призеры чемпионатов мира, дважды побеждали на чемпионатах Европы. Весной 2021 года они перешли в группу к тренеру Этери Тутберидзе.

Фигуристы включены в основной состав сборной ОКР на Зимних Олимпийских играх в Пекине, которые пройдут в феврале 2022 года.