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Россиянам предложили облегчить перевод транспорта на газ

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Союз предприятий газомоторной отрасли (СПГО) 6 августа направил в правительство письмо, в котором призвал облегчить процедуру регистрации машин, переведенных на газобалонное оборудование (ГБО). В документе указано, что 2021 год стал кризисным в сфере переоборудования транспортных средств на ГБО для использования пропан-бутана или метана в качестве моторного топлива. По сравнению с показателями 2019 года количество таких переоборудований снизилось в 2021-м примерно в десять раз, сказано в письме.

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«По состоянию на июль 2021 года установка ГБО в стране фактически прекращена — вместо десятков тысяч переводятся на газ сотни единиц транспорта. Из-за прогнозируемого уменьшения количества клиентов «замораживаются» смежные инвестиционные проекты строительства инфраструктуры ГБО, в том числе заправочных станций. Сотни предприятий отрасли сообщают о предстоящем уходе с рынка», — сказано в обращении бизнеса в кабмин.

Одной из основных причин сложившейся ситуации стали бюрократические трудности, считают авторы письма. С 1 июля 2021 года стали обязательными требования ГОСТ 33670-2015 в части предъявления переоборудованных транспортных средств в аккредитованную испытательную лабораторию (АИЛ). При этом таких АИЛ всего 25 в стране, указали в СПГО.

Если не пройти осмотр в АИЛ, переоборудованный на ГБО автомобиль оказывается вне закона и должен быть направлен на штрафстоянку, объяснил «Известиям» исполнительный директор СПГО Артем Данилов. Он добавил, что Росаккредитация разрешила дистанционную процедуру: АИЛ может оценить качество работ на основании подробных фото- или видеоматериалов из пунктов переоборудования.

«Но так как лабораторий и экспертов мало, то образуется очередь. Сейчас есть примеры, когда оформление занимает несколько месяцев. Из-за неприемлемого срока процедуры автовладельцы отказываются от перехода на газ», — заявил эксперт.

Представители отрасли призвали правительство приостановить действие ГОСТа, а во время моратория реализовать ряд мер, которые могут вывести рынок ГБО страны из кризиса. В том числе бизнес предложил создать не менее 85 лабораторий и их филиалов во всех регионах страны. На это можно направить 19 млрд рублей субсидий, предусмотренных госпрограммой «Развитие энергетики» до 2024 года, считают авторы обращения.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

ГОСТы из будущего: россиянам предложили облегчить перевод транспорта на газ

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