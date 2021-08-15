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Эрдоган выразил соболезнования в связи с крушением самолета Бе-200

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с крушением в Турции самолета Бе-200, который был задействован в тушении лесных пожаров в стране. С речью Эрдоган выступил 15 августа в Стамбуле.

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«Вчера в Кахраманмараше во время тушения пожара потерпел крушение пожарный самолет. В результате аварии погиб экипаж, состоявший из граждан России и Турции. Приношу свои соболезнования», — сказал Эрдоган, трансляцию его выступления вел канал TRT.

Днем ранее президент России Владимир Путин также направил турецкому коллеге телеграмму, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью находившихся на борту самолета.

Авиакатастрофа произошла 14 августа на востоке Турции у города Кахраманмараш.

Самолет Бе-200 был арендован турецкими властями у России. Воздушное судно использовалось главным управлением лесного хозяйства Турции для тушения лесных пожаров.

В результате катастрофы погибли пять членов экипажа из числа военных России, а также трое турецких граждан.

В Минобороны РФ «Известиям» рассказали, что самолет потерпел крушение после выполнения задачи, когда заходил на посадку. На борту находились пять российских военнослужащих и три представителя Турецкой Республики, указывавших экипажу очаги тушения пожаров.

Для выяснения причин произошедшего к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России.

Как сообщил источник «Известий», возможной причиной крушения мог стать отказ двигателя.

Российские военнослужащие, погибшие в авиакатастрофе, посмертно были награждены орденом Мужества, добавляет «Газета.ру».

Самолет Бе-200 «Альтаир» — это российский самолет-амфибия, разработанный ТАНТК им. Г.М. Бериева и производимый на Иркутском авиационном заводе. В 2008 году производство Бе-200 перенесено на ТАНТК им. Г.М. Бериева.

Самолет способен взлетать как с земли, так и с водной поверхности. Бе-200 используют для тушения пожаров, поисково-спасательных операций, экологических операций, перевозки грузов и охраны водных поверхностей.

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